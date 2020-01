Napoli, la Coppa Italia per salvare la stagione. Infermeria piena: spazio a Demme

Il Napoli è a caccia della scintilla per tentare di arginare la crisi profonda che neanche Rino Gattuso è riuscito a fermare. Il nuovo allenatore ha collezionato 4 sconfitte nelle prime 5 giornate di campionato. «Contano i risultati e finora non ho dato niente», ha ammesso con amarezza dopo il ko contro la Fiorentina che ha fatto ripiombare gli azzurri in una situazione molto complicata. La sfida di domani è fondamentale: la Coppa Italia può rappresentare l’ultima possibilità di rientrare in Europa e la qualificazione alla semifinale è un obiettivo fondamentale per questo Napoli. Gattuso è a caccia della scintilla giusta per rimettere in carreggiata un gruppo incapace di reagire. L’allenatore ha messo da parte i propositi di bel gioco e ha chiesto una prova di carattere ai suoi giocatori durante il lungo confronto di domenica mattina. «Dobbiamo avere un’anima e dimostrarlo in campo». Sarà questo il suo criterio per la scelta della formazione titolare. «Voglio vedere il veleno».

Maradona scuote il “suo” Napoli: «Gioca con l'anima»

L’EMERGENZA INFORTUNI. Gattuso non potrà ancora contrare su Mertens, Maksimovic e Koulibaly. Saranno out contro la Lazio. I primi due proveranno a rientrare contro la Juventus, mentre per il fuoriclasse azzurro i tempi sono ancora incerti.

LE SCELTE. Gattuso non farà grossi stravolgimenti contro la Lazio: possibile un cambio per reparto. In difesa è scontato il rientro di Mario Rui a sinistra: sarà Luperto a fargli spazio. In mediana scalpita Diego Demme. Il tedesco potrebbe garantire equilibrio a centrocampo, nota dolente di un Napoli che subisce sempre gol. Il sacrificato dovrebbe essere Fabian. Lobotka spera di debuttare in corso d'opera. In attacco possibile staffetta tra Callejon e Lozano.

LO STADIO. I gruppi organizzati hanno interrotto lo sciopero e domani sera saranno al San Paolo per incitare il Napoli in un momento difficile. Sugli spalti ci saranno circa 20mila tifosi.

