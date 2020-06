Ultimo aggiornamento: 15:48

La firma sul contratto prima della finale di Coppa Italia. Il matrimonio trae il Napoli continua. Nel primo pomeriggio, all'interno dell’hotel St. Regis di Roma, che ospita il ritiro della squadra di Gennaro Gattuso in vista della gara di questa sera con la Juventus, l’attaccante azzurro ha incontrato il presidenteper mettere nero su bianco il proprio futuro. Prolungamento del contratto per altri due anni (con opzione per il terzo) con un ingaggio di 4 milioni di euro a stagione più 200mila euro di bonus legati ad obiettivi individuali e altri 300mila euro per la qualificazione alla prossima Champions League. Questi i dettagli dell’accordo, che mette la parola fine alla telenovela sul rinnovo del contratto di “Ciro”, così è soprannominato il belga a Castel Volturno. L'annuncio su Twitter di De Laurentiis: «Felice di stare insieme ancora a lungo. Evviva Dries! #ADL».