Napoli, Ilicic avverte l'Atalanta: «Voglio lottare per il vertice». Psg torna su Donnarumma

Josip Ilicic chiama il Napoli. E avvisa l'Atalanta che, a più riprese, lo ha dichiarato «incedibile» con la qualificazione alla prossima Champions League. «Ho tanto rispetto per il club bergamasco, mi ha dato tutto, però io voglio stare al top, vincere trofei e lottare per la vetta - spiega lo sloveno al quotidiano Ekipa24-. Tutti devono capire che non sono più giovane. Comprendo il presidente Percassi che dice che devo rimanere, ma ci sono due parti e io so che cosa voglio. Voglio vincere». Protagonista in stagione con 13 gol e 9 assist , l'attaccante 31enne ha da tempo raggiunto un accordo con il Napoli sulla base di un triennale a circa 2,2 milioni di euro a stagione. Ma, al momento, la società di Percassi ha rifiutato l'offerta di circa 12 milioni per il cartellino, riflettendo su un adeguamento del contratto del calciatore ex Fiorentina.

Non solo Ilicic, il Napoli ha puntato anche l'attaccante dell'Atalanta Duvan Zapata. Il colombiano, valutato 50 milioni di euro, ha vestito la maglia azzurra dal 2013 al 2015.

Senza qualificazione alla Champions League 2019-2020, il Milan sarà costretto invece a vendere. E a valutare eventuali offerte da Psg (che ha salutato ufficialmente Buffon) e United per Donnarumma, anche per abbassare il monte ingaggi.

Intanto il Bologna ha riscattato Soriano e Sansone dal Villarreal. Capitolo panchine: il Palermo ha raggiunto un'intesa con il siciliano Pasquale Marino.



