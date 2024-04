Napoli-Frosinone: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

Allo stadio Diego Armando Maradona il Napoli scende in campo contro il Frosinone nel match della 32a giornata di Serie A. La squadra di Calzona è reduce dal successo sul campo del Monza ma è ancora distante dalla zona Champions. In caso di vittoria, però, potrebbe scavalcare la Lazio e avvicinarsi ad Atalanta e Roma. Il Frosinone, invece, è in piena lotta salvezza insieme a un ampio gruppo di squadre composto da Sassuolo, Verona, Udinese, Empoli, Lecce e Cagliari.