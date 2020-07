Napoli, De Laurentiis: «Il prossimo campionato deve iniziare il 4 ottobre, folle ripartire il 12 settembre»

«C'era indicazione folle della Lega di ricominciare il 12 di settembre, ma se uno deve far riposare i calciatori e poi farli allenare per la nuova stagione, come si fa? Quando ricomincia la Serie A? Per me dovrebbe ripartire a fine settembre, o meglio il 4 ottobre». Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis in occasione della presentazione del ritiro a Castel di Sangro. «Quando inizierà il ritiro? Dopo la gara con il Barcellona in programma l'8, dovessimo essere eliminati, daremo 12 giorni di riposo alla squadra quindi ritiro inizierebbe il 20. Nel caso in cui si dovesse passare il turno inizierebbe più tardi».

