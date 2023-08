Kevin Danso, il Lens annuncia il rinnovo e prende in giro il Napoli: il video con gli sms e il calcio al telefono

Il Lens ha annunciato il rinnovo di Kevin Danso. E fino a qui, la notizia si limita al calciomercato, con il Napoli che vede sfumare uno degli obiettivi principali per la difesa. A poche settimane dall'inizio del campionato infatti gli azzurri sono ancora senza il sostituto di Kim, volato al Bayern Monaco, e Rudi Garcia aveva indicato il centrale austriaco come il profilo perfetto per la propria retroguardia. Le speranze del nuovo allenatore partenopeo però sono andate in fumo questo pomeriggio, quando il club francese ha ufficializzato il prolungamento del contratto del giocatore fino al 2027.

Calciomercato ultime notizie: Fiorentina, Castrovilli in Premier. Zaniolo alla Juventus, in Turchia sono sicuri. La Roma chiude per Marcos Leonardo, Bento verso l'Inter

Ma l'annuncio non è stato come tutti gli altri.

Ormai siamo abituati, grazie a un mondo sempre più social, a vedere video di presentazione sempre più fantasiosi, magari con scene cult tratte da film o serie tv. Quello a cui non siamo abituati è vedere un club prendere apertamente in giro un altro che, nelle settimane precedenti, aveva mostrato interesse per il giocatore in questione. È quello che ha fatto proprio il Lens, che ha aperto il suo video-comunicato con degli pseudo-messaggi inviati da un "Cortigiano del sud Italia", il tutto accompagnato da una tarantella in sottofondo. Una finta chat a cui il giocatore risponde con un secco rifiuto, seguito da uno stivale che calcia via il telefono e l'eloquente scritta: «Non andrà dagli italiani».

Quand on a déjà trouvé chaussure à son pied... 👢 pic.twitter.com/0UcyOpWCzH — Racing Club de Lens (@RCLens) August 3, 2023

A Napoli non avranno gradito un riferimento così chiaro, ma fa tutto parte del gioco. E magari la risposta azzurra arriverà proprio in campo. I partenopei potrebbero infatti incrociare il Lens in Champions League: i francesi parteciperanno al sorteggio di Nyon dalla quarta fascia, mentre Osimhen e compagni saranno in prima. Sicuramente qualcuno, ora, ci spera.