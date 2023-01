Allerta meteo in Campania, arriva il via libera su Napoli-Cremonese: si gioca alle 21 a porte aperte

Dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco è arrivato l'ok definitivo: Napoli-Cremonese, gara valevole per gli ottavi di Coppa Italia, si giocherà regolarmente alle 21:00 a porte aperte. Il maltempo di queste ore in Campania rischiava di avere ripercussioni anche sull'incontro del Maradona.

La Protezione Civile ha disposto un'allerta arancione sia per la giornata di oggi che per domani, e in queste ore la Lega calcio e le autorità cittadine assieme ai dirigenti delle società hanno valutato in un vertice con la Prefettura l'ipotesi di disputa della partita a porte chiuse e la possibilità di rinvio dell'incontro. Pericolo scongiurato, almeno per il momento: allo stadio sono attesi più di trentamila spettatori.