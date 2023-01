Coppa Italia, stasera Napoli-Cremonese, la vincente sfida la Roma ai quarti: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Sempre più capolista in campionato, e con negli occhi ancora il 5-1 sulla Juve, il Napoli si tuffa domani nel terzo impegno della stagione, la Coppa Italia. Al Maradona è di scena la Cremonese appena affidata a Ballardini, che arriva da tre ko di fila ed è ultima in classifica. Per la prima volta nella competizione sarà una terna tutta al femminile quella che dirigerà stasera alle ore 21 (diretta su Canale 5). Maria Sole Ferrieri Caputi sarà l’arbitro della gara coadiuvata dalle assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trascatti. In casa Napoli, spazio alle seconde linee, a cominciare dall’attacco, dove troveranno spazio dal 1’ Simeone e Raspadori. Ai due si aggiungerà Lozano a destra, al posto di Politano che ha rimediato una contrattura. La vincente della sfida se la vedrà contro la Roma. I quarti di finale, in programma il primo febbraio, saranno di scena all'Olimpico se dovesse passare la Cremonese, al Maradona in caso di vittoria azzurra.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Bereszynski, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Demme, Ndombelé; Elmas, Simeone, Raspadori

CREMONESE (3-4-1-2): Carnesecchi; Hendry, Aiwu, Lochoshvili; Ghiglione, Pickel, Castagnetti, Quagliata; Buonaiuto; Afena-Gyan, Ciofani.

Dove vedere Napoli-Cremonese in tv e streaming

Napoli-Cremonese, con calcio d'inizio alle 21:00, sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5 e in streaming. Mediaset Infinity.