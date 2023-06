Napoli, il Bayern pagherà la clausola di Kim. Giuntoli, è intrigo con la Juventus. E Osimhen resta in bilico

NAPOLI – Il primo addio è soltanto una questione di giorni. Kim Min-jae sarà un nuovo difensore del Bayern Monaco. C’è l’accordo totale tra l’entourage del coreano e il club bavarese. Il pagamento della clausola per una cifra vicina a 60 milioni di euro avverrà quasi certamente la prossima settimana, quando Kim, attualmente a Seul, avrà terminato gli impegni relativi al servizio civile che prevede due settimane di attività in presenza. Il Napoli adesso potrà accelerare sul nome del sostituto. La lista di pretendenti è abbastanza nutrita e non è da escludere l’ipotesi Ko Itakura del Gladbach, nazionale giapponese. Piacciono sempre Scalvini e Danso, ma nei prossimi giorni il club azzurro comincerà ad accelerare in modo da regalare a Rudi Garcia il rinforzo già per il ritiro di Dimaro-Folgarida, in programma dal 14 luglio.

Il futuro di Giuntoli

È l’altra questione aperta.

La situazione è chiara da tempo: il direttore sportivo ha un accordo con la Juventus e attende il via libera dal Napoli per cominciare la sua nuova avventura. Giuntoli sta provando a liberarsi dal contratto e spera di riuscirci entro domani, altrimenti dovrà poi chiedere una deroga per iniziare ad occuparsi ufficialmente del mercato della Juventus. Si è parlato dell’inserimento di un calciatore (Zielinski) per sbloccare l’affare, ma al momento i bianconeri non sono interessati a cominciare alcuna trattativa.

Il nodo Osimhen

È l’altro nodo cruciale del mercato del Napoli. La settimana scorsa c’è stato un incontro tra De Laurentiis e Calenda, il procuratore di Osimhen. Al calciatore è stato proposto un rinnovo del contratto, ma non c’è intesa sull’ingaggio. Il Napoli ha anche fissato un prezzo superiore ai 150 milioni di euro per privarsi del suo bomber. Il Bayern è interessato, ma è il Psg che sta pensando al maxi investimento per l’attacco, soprattutto se Mbappé dovesse essere ceduto. Il Napoli vorrebbe risolvere la situazione entro la prima metà di luglio per poi dare l’assalto ad un’eventuale sostituto. Piace molto Hojlund dell’Atalanta: la valutazione è molto alta (almeno 60 milioni di euro), ma il Napoli avrebbe la possibilità di completare l’operazione se dovesse concretizzarsi la cessione record di Osimhen. A Rudi Garcia piace anche Jonathan David del Lille.