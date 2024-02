Calzona nuovo allenatore del Napoli, come giocherà? 4-3-3, pressing e costruzione dal basso: cosa sappiamo

La scheda tecnica è stato lui stesso a fornirla dopo la storica qualificazione all’Europeo con la Slovacchia: «Non sono mai stato un integralista, ma le mie squadre giocano a calcio». Francesco Calzona farà così pure a Napoli: rispolvererà principi di gioco che sono anche i suoi – riaggressione alta e costruzione dal basso, tanto per cominciare – ma senza mai dimenticare l’attenzione per la fase difensiva. Si occupava lui dei movimenti della linea, quando è stato il vice di Maurizio Sarri dal 2015 al 2018 nel periodo della grande bellezza che ha sfiorato lo scudetto nonostante i 91 punti. Poi le strade tra lui e l’attuale allenatore della Lazio si sono divise.

Francesco Calzona, il nuovo allenatore del Napoli rimarrebbe c.t. della Slovacchia: ecco i precedenti doppi incarichi nel calcio

Calzona è stato prima a Cagliari con Di Francesco, poi nel 2021-2022 è stato chiamato da Luciano Spalletti di nuovo a Napoli nel suo staff. Una sola stagione, poi ha deciso di tentare l’avventura da allenatore in prima che in passato aveva rifiutato. Ha accettato la proposta di Marek Hamsik, arrivata mentre era in una stazione di servizio a fare rifornimento. «Dopo dieci minuti, non ho avuto dubbi e ho accettato», ha spiegato poi Calzona.

Hamsik lo seguirà a Napoli e sarà un ritorno molto gradito: è stato una bandiera azzurra per 12 anni, dal 2007 al 2009. Non ha più la cresta ma la stessa determinazione di essere protagonista in un nuovo ruolo. Nello staff di Calzona c’è anche un altro ex Napoli, Paolo De Matteis, che è stato team manager.

Come giocherà il Napoli di Calzona?

Calzona conosce alla perfezione l’ambiente e quasi tutti i calciatori: è probabile che giocherà con il 4-3-3 tanto caro a questo gruppo. Lobotka ovviamente sarà il suo punto di riferimento, come accade con la nazionale slovacca.