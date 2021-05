Napoli, in arrivo la firma di Spalletti. Conte più vicino al Real Madrid. Psg-Hakimi, si chiude

Antonio Conte resta il grande favorito per la panchina del Real Madrid. Nelle ultime ore, ci sono stati nuovi contatti tra le parti e presto potrebbe arrivare l'accelerazione definitiva. Il tecnico salentino ha messo il club spagnolo in cima ai suoi pensieri trovando subito ottimi riscontri anche sponda Real. La società iberica, infatti, lo segue da diversi anni e già in passato avrebbe voluto ingaggiarlo. L'altro nome forte è quello di Pochettino, ma l'ostacolo in questo caso è rappresentato dal contratto del manager argentino (seguito anche dal Tottenham per un clamoroso ritorno) con il Psg. Non si può comunque escludere l'ennesimo ribaltone, visto che Pochettino vorrebbe lasciare Parigi dopo una stagione definita complicata.

Da Madrid a Napoli, dove a breve arriverà la firma di Spalletti. In giornata, i legali delle parti si sono scambiati gli ultimi documenti: nessuno ostacolo o particolare intoppo, il tecnico toscano ha dato l'ok definitivo al contratto biennale con opzione, sui 3 milioni di euro a stagione.

Intanto, il Torino ha ufficializzato Juric, mentre il Sassuolo pensa anche a Fonseca come sostituto di De Zerbi. Dalle panchine al calciomercato: è confermata l'offerta da circa 50 milioni di euro del Psg per Hakimi. Nella settimana dell'addio di Conte, l'esterno nerazzurro può essere quindi il primo sacrificato del club Campione d'Italia.



