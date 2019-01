Muriel a Firenze per visite e firma: «Avevo dato la mia parola a Corvino». Benatia, nuova offerta dalla Germania

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con qualche ora di ritardo rispetto al programma iniziale, Muriel è arrivato a Firenze dove domani sosterrà le visite mediche che anticipano la firma sul contratto. «Avevo dato la mia parola a Corvino, non vedo l'ora di scendere in campo», le sue parole. Il colombiano lascia il Siviglia e torna in Italia con la formula del prestito oneroso e diritto di riscatto, a circa 15 milioni di euro. Sarà già in campo sabato, per il primo allenamento del 2019: la Fiorentina non vuole perdere tempo, c'è la necessità di inserire un attaccante che possa migliorare la media gol della squadra. Al momento Chiesa e Simeone sono fermi, rispettivamente, a 3 e 4 reti.E il mercato dei viola non si ferma qui. Corvino vorrebbe strappare il sì di un altro suo pupillo: Diawara. Ma l'ostocolo principale si conferma il Napoli, che non intende privarsi di un secondo centrocampista considerando l'imminente partenza di Rog. Di certo l'avventura azzurra dell'ex Bologna, nel mirino anche della Premier, non durerà tanto. A proposito di mal di pancia, lo scontento Mehdi Benatia continua a guardarsi intorno. Schalke 04 e Borussia Dortmund sono in pressing, mentre in Francia piace sempre all'Olympique Marsiglia di Garcia. La Juve, però, vuole resistere almeno fino a giugno.