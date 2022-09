«Se parlo sono in guai grossi», Mourinho e la sua frase cult ora sono in un videoclip

Ora José Mourinho è anche nella scena rap. L'allenatore della Roma ha collaborato con il cantante britannico Stormzy comparendo nel video musicale del nuovo brano "Mel Made Me Do It". Nel frammento della canzone i due si portano il dito indice alla boca mentre durante la traccia viene mixata la famosa citazione di Mourinho: "Preferisco non parlare. Se parlo sono in guai grossi" ("I prefer not to speak. If I speak, I am in big trouble), frase pronunciata dallo Special One nel 2014 (all'epoca era l'allenatore del Chelsea) per glissare la polemica sull'arbitro Chris Foy. Il tecnico ha successivamente pubblicato su Instagram una foto insieme al rapper, omaggiato di alcune creazioni della figlia Matilde, designer di gioielli.