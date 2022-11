Mercoledì 9 Novembre 2022, 20:41

Tammy Abraham non basta, il suo gol all’80’ viene pareggiato quattro minuti dopo da Pinamonti, certificando la crisi che si è aperta in casa giallorossa. La squadra di Mourinho va a 26 punti e occupa il quinto posto in classifica. Lo Special One stupisce ancora: contro il Sassuolo lascia in panchina Abraham (e Belotti) a cui preferisce Shomurodov come terminale offensivo. A centrocampo confermata la coppia Matic-Cristante, sulla trequarti Volpato e Zaniolo. Sulle corsie riposa Karsdorp, spazio a Celik a destra e Zalewski a sinistra. In difesa Mancini, Ibanez e Smalling. Il primo lampo della partita è di Frattesi che prova un tiro dalla distanza, Rui Patricio si tuffa e devia in angolo. Nei primi 15 minuti la Roma fatica a organizzare il gioco e ad arrivare con decisione in area del Sassuolo. Poche palle giocabili per Shomurodov, Zaniolo si scontra con il centrocampo neroverde e allora si sposta a sinistra dove ha campo libero per provare le sue percussioni. Al minuto 26 viene ammonito per proteste, lamenta una spinta che l’arbitro non ha valutato come un fallo. Nicolò reagisce e per vie centrali si avvicina al limite dell’area, allarga su Shomurodov che calcia addosso al portiere sbagliando clamorosamente la rete del vantaggio. Dopo un minuto, D’Andrea si libera di Zalewski e tenta il tiro, ma Rui Patricio blocca in due tempi. Insiste il Sassuolo con Lauriente che calcia dal limite un tiro potente che termina di poco in fallo da fondo. Clamoroso anche l’errore di Zalewski che all’altezza dell’area piccola spara in tribuna un pallone calciato al volo. La Roma chiude il primo tempo con un paio di occasioni nitide che vanno ad incrementare il valore di xG (Expected Goals).

Tutto nel secondo tempo

Il primo quarto d’ora del secondo tempo non regala particolari sussulti, Zaniolo fa ammonire Ayhan e Lopez ma non va mai vicino al gol. Al 65’ Mourinho sostituisce Zalewski, Celik e Shomurodov con El Shaarawy, Karsdorp e Abraham. La partita si accende al 70’ dopo un’azione corale del Sassuolo che vede Frattesi protagonista, la Roma risponde immediatamente con Abraham e Volpato (sostituito con Bove al 73’). Al 75’ ha la possibilità di andare in vantaggio con Traore che da solo davanti a Rui Patricio (bravo ad uscire) gli tira addosso sprecando l’assist perfetto di Laurienté. All’80’ la sblocca Abraham con un colpo di testa perfetto sul primo palo su cross di Mancini dalla destra. Dopo due mesi, torna a segnare in trasferta, il secondo gol di testa in questa stagione dopo quello contro la Juventus. Il Sassuolo non molla e trova all’84’ il gol del pareggio con Pinamonti che mette in rete un pallone crossato basso da Laurienté. La partita finisce 1-1 dopo sei minuti di recupero.