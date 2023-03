Monza-Lazio, torna Vecino ma non si allenano Gila e Marusic. L'antivigilia in ottica del match

Proseguono i rientri in casa Lazio. Sarri oggi ha potuto riabbracciare anche Vecino nel suo centrocampo. Il tecnico ha continuato a studiare la sfida con il Monza tatticamente anche se non ha potuto contare su due difensori. In primis Marusic, squalificato per domenica e poi Gila, che ieri si era rivisto in gruppo in mattinata per il lavoro dedicato alla difesa ma è rimasto fermo per un fastidio al piede. Domattina è prevista la rifinitura e subito dopo la conferenza stampa di Sarri prima della partenza verso la Lombardia.

Lazio, le idee di Sarri in ottica Monza

Allo U-Power Stadium è prevista la Lazio delle migliori occasioni. Tra i pali ci sarà il solito Provedel. Davanti a sé, tre posti sembrano sicuri, ovvero quelli di Hysaj, Casale e Romagnoli. A chiudere il pacchetto arretrato sarà uno tra Lazzari e Pellegrini. A centrocampo Cataldi sembra in vantaggio su Vecino e ai suoi lati ci saranno Milinkovic e Luis Alberto. Il rientro più atteso infine sarà quello di Immobile. Il capitano è previsto al centro dell'attacco con Felipe Anderson e Zaccagni favoriti su Pedro ai suoi lati.

Probabili formazioni:

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Donati, P. Marí, Caldirola; Birindelli, Machin, Sensi, C. Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna. All.: Palladino.

Indisponibili: Rovella, Marlon.

Diffidati: Caprari, Machin.

Squalificati: Pessina, Izzo.

: Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.: Sarri.: -: Cataldi.: Marusic.