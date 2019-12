Montella: «Sottil? Lo perdono, ma non deve più succedere». Commisso: «Una vittoria storica per me»

Montella blinda Chiesa («Sarà lui a trascinarci d'ora in avanti») e perdona Sottil che ha reagito in modo polemico al cambio l'allenatore ha affermato: «Riccardo è giovane, ha subito chiesto scusa ed è stato perdonato. Dovesse accadere di nuovo sarebbe grave, bisogna avere pazienza». Poi sulla ritrovata vittoria dopo oltre un mese: «È stata una gara difficile, forse pesa un pò il momento delicato poi però siamo riusciti a riprenderci nonostante l'espulsione. È un'importante vittoria dentro una partita che si era messa in salita».



«È una partita storica perché è la prima che la Fiorentina ha vinto a Firenze sotto i miei occhi, temevo dopo essere rimasti in dieci che saremmo stati beffati ma per fortuna non è accaduto». Lo ha detto Rocco Commisso dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Cittadella che è valsa la qualificazione agli ottavi.





