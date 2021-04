Mkhitaryan, il video che ricorda il genocidio in Armenia: «So bene cosa sia il 24 aprile»

«Sono fiero di essere armeno e so che giorno è il 24 aprile»: è con queste parole che - sui suoi profili social - il calciatore della Roma Henrikh Mkhitaryan ha ricordato ai suoi fan che oggi è il giorno del ricordo del genocidio armeno, iniziato dai turchi e dai curdi nella notte tra 23 e 24 aprile 1915. Il centrocampista, in occasione della ricorrenza, ha rivendicato con orgoglio la propria appartenenza al popolo armeno, unendosi al messaggio che altri armeni famosi nel mondo stanno diffondendo oggi. Come per esempio l'attore Paolo Kessisoglu. Il genocidio - ad oggi - è ufficialmente negato dalla Turchia.

APPROFONDIMENTI IN PROMOZIONE «Zitto negro»: l'arbitro insulta il portiere in campo... IL CASO DIPLOMATICO Pressing delle Chiese su Biden, gli Usa pronti a riconoscere il... LA STORIA Favola Armenia dall’incubo guerra al sogno mondiale CALCIO Roma, focolaio Covid: Mkhitaryan escluso dall'Armenia

Mkhitaryan, tra magie e assist nel 2020 è stato l'uomo della differenza

I am Armenian. I am proud to be. I know what April 24th means.

Enough is enough. Recognize the Armenian Genocide 1915 & lives of over 1,5M killed. #ArmenianGenocide106 pic.twitter.com/Vl0byA5MKQ

— Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) April 24, 2021