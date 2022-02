Milan, la lotta scudetto entra nel vivo. Pioli: «Dobbiamo essere i più bravi da qui alla fine»

Nonostante il pari di Salerno, il Milan ha mantenuto il primo posto. Tutto questo grazie alla sconfitta dell’Inter contro il Sassuolo e del pareggio del Napoli con il Cagliari. Adesso il Diavolo, a San Siro contro l’Udinese (18.45), non può più permettersi di sbagliare. «Arriviamo da una prestazione con qualche errore, abbiamo valutato con attenzione la nostra prestazione. Abbiamo giocato con troppa frenesia, dobbiamo seguire il nostro piano gara. I risultati degli altre squadra non li possiamo condizionare, dobbiamo pensare solo a noi», ha avvisato Stefano Pioli.

«Siamo stati poco lucidi contro la Salernitana, dopo aver sbloccato il risultato. Avremmo dovuto gestire meglio la gara e ora mi aspetto dei passi avanti. Come vedo i giocatori a scadenza? Sono problemi della società. Io non alleno giocatori in scadenza, ma ragazzi seri, professionisti e sempre sul pezzo», ha continuato Pioli. La lotta scudetto sta entrando nel vivo: «Era dal 2003 che non accadeva che le big non vincessero. La verità è che le partite sono sempre molto equilibrate e molto difficili. Ci vuole sempre molta qualità per vincerle». E sugli obiettivi del Milan: «È quello di migliorare quanto fatto l’anno scorso. Se poi saremo bravi a migliorarlo di così tanti punti da vincere lo scudetto, sarà qualcosa di eccezionale. Abbiamo costruito una squadra solida, siamo competitivi, ora dobbiamo abbellire la nostra casa con i dettagli ed essere il più bravi possibili da qui alla fine. La quota scudetto? Difficile dirlo, mancano ancora tante partite. Tutte quelle davanti possono fare delle strisce vincenti».