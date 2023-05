Milan a rapporto dagli ultrà, al vaglio della Procura Federale il faccia a faccia con i tifosi: verifica su eventuali minacce alla squadra

Dopo la surreale scena di ieri al Picco contro lo Spezia, nel match perso 2-0 dal Milan, dei giocatori rossoneri convocati assieme a Stefano Pioli sotto la Curva, si muove la Procura Federale. Occorre capire se l'arringa tenuta da un capo ultras della Curva Sud sia stata in realtà una minaccia o un semplice incitamento in vista del ritorno della semifinale di Champions, il derby contro l'Inter in programma il 16 maggio a San Siro.

Spezia-Milan 2-0, rossoneri in tilt e Champions sempre più a rischio: decidono Wisniewski ed Esposito

Il Codice di Giustizia Sportiva della Figc, infatti, contiene una norma che vieta le cosiddette «gogne pubbliche» alle quali i calciatori si sottopongono per compiacere le frange più estreme delle varie tifoserie.

Come detto, tutto è accaduto dopo il triplice fischio d'inizio. I giocatori, compreso Pioli, si sono diretti sotto la Curva rossonera, che occupava il settore ospiti, perché convocati dai tifosi. «Ci hanno spronato a dare il massimo perché il derby di ritorno è una sfida importante», ha cercato di spiegare il tecnico milanista. «Non sono sicuro chi abbia chiesto il confronto. I nostri tifosi da quando abbiamo vinto il campionato mi hanno sorpreso tantissimo per le cose positive. Sono sempre stati vicino a noi. Ho visto anche il Milan tanti anni fa e ci sono sempre stati. Loro sono stati davvero sempre vicini alla squadra», ha invece spiegato Kjaer.

IL CODICE

Nel Codice di Giustizia Sportiva all’articolo 25 comma 9 tecnicamente c’è il divieto per i tesserati «durante le gare» di «sottostare a manifestazioni che costituiscano forme di intimidazione», ma dal club ribadiscono che il caso non è questo: non è stata una contestazione, bensì un confronto «con i tifosi che hanno solo spinto la squadra». Alla Spezia c'è un precedente: il 10 marzo scorso la stessa cosa era accaduta ai calciatori dell'Inter dopo la sconfitta per 2-1: Lukaku, Dimarco, Calhanoglu, Handanovic e Onana erano i più vicini ai supporter che urlavano la loro rabbia. Un paio di passi più indietro, prima di rientrare negli spogliatoi, c'erano anche gli altri giocatori. Insomma una gogna pubblica vera e propria. Non solo. Sempre ieri a Ferrara dopo il ko della Spal contro il Parma, che ha sancito la retrocessione in C dei biancoazzurri, i tifosi hanno chiesto ai propri calciatori di uscire dal campo senza maglia e hanno contestato Joe Tacopina, il presidente della Spal, che ha risposto con il dito medio. Infine, a proposito di Curve, l'Atalanta ha deciso di non fare ricorso contro i nove Daspo per i cori razzisti a Vlahovic in Atalanta-Juventus del 7 maggio.