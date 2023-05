Spezia-Milan 2-0, rossoneri in tilt e Champions sempre più a rischio: decidono Wisniewski ed Esposito

È un Milan che ormai non sa più vincere, lontano ricordo di quello che il 22 maggio 2022 a Reggio Emilia festeggiò il 19° scudetto, beffando l’Inter, che già sognava la seconda stella. Tre giorni dopo la debacle di Champions nel derby, andata della semifinale, il Diavolo perde anche contro lo Spezia e ora per il quarto posto si deve aggrappare più alla sentenza su possibili penalizzazioni alla Juventus, piuttosto che alle ultime tre gare (quella con i bianconeri, compresa). Decidono Wisniewski ed Esposito. Una sconfitta che conferma le tante, tantissime difficoltà dei rossoneri, che in questo 2023 non hanno mai avuto continuità. Così non si va in Champions e tutto sarà messo in discussione, Pioli compreso. Inizia bene il Milan con un palo di Tonali, ma anche nelle sue costruzioni offensive il Diavolo non ha continuità. È disordinato e prevedibile: Saelemaekers manda sul fondo, Theo Hernandez si fa deviare in angolo da Dragowski un bel tiro da fuori area. Passano i minuti e si sveglia lo Spezia. Che con azioni veloci sgretola le certezze dei rossoneri. I padroni di casa prendono le misure con un colpo di testa di Amian e con due tiri di Reca e Nzola, respinti prima da Tomori, poi da Tonali. E c’è tempo per una conclusione di Pobega, deviata goffamente da Dragowski. Nella ripresa Brahim Diaz inizia a carburare, ma Rebic e Origi non fanno la differenza. Ed ecco che dopo un colpo di testa di Pobega finito alto, lo Spezia comincia ad attaccare. Prima Maignan deve parare su Nzola, in un’azione iniziata con un errore di De Ketelaere, poi su Ekdal. E al 30’ arriva il gol: angolo di Esposito, testa di Amian che finisce sul palo, carambola su Ballo-Touré e che Wisniewski controlla e insacca. Dieci minuti dopo, è Esposito a raddoppiare con una punizione straordinaria. Finisce 2-0 per lo Spezia, che conquista tre punti fondamentali in ottica salvezza. Aggancia il Verona a 30 punti e ora attende la partita dei rivali.