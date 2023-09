Milan, stavolta ci pensa Leao: 1-0 al Verona e aggancio all'Inter in classifica

Bastano 8’ al Milan per archiviare la batosta del derby e i tanti errori in attacco nello 0-0 di Champions contro il Newcastle. Se con i Magpies sul banco degli imputati era finito Rafael Leao, contro il Verona è decisivo proprio il portoghese. Zittisce le critiche degli ultimi giorni e regala ai rossoneri la quarta vittoria su cinque in campionato, agganciando l’Inter a 12 punti, che domani sarà impegnata a Empoli. Quella di Stefano Pioli è una vera e propria rivoluzione tattica. Il Diavolo scende in campo con il 3-4-3. Gli esterni di centrocampo sono Musah e Florenzi (Theo Hernandez è out).

Milan-Verona 1-0, Pioli torna a vincere: Leao affonda l'Hellas

Confermato, però, Giroud al centro dell’attacco. Ed è il francese a recuperare palla dopo un errore di Folorunsho su un brutto appoggio di Hien e a lanciare a rete Rafael Leao. Il numero 10 del Milan si invola verso l’area avversaria e con un tocco preciso trafigge Montipò. La gara dei rossoneri inizia in discesa. La squadra di Pioli, però, scopre subito di che pasta è fatto il Verona. È una squadra ostica, ben organizzata che sa tenere il campo. E al 20’, infatti, sfiora il pareggio, ma è Sportiello a salvare il Diavolo con una parata su un colpo di testa di Folorunsho, bravo ad anticipare Kjaer. Prima dell’intervallo ci provano Reijnders e Giroud, ma in entrambi i casi il raddoppio non arriva. Nella ripresa il Verona è più agguerrito.

C’è in campo Bonazzoli ed è lui a tirare dal limite, ma Sportiello si fa trovare ancora pronto. All’improvviso, però, si accendere Pulisic: ottimo controllo palla e conclusione. Montipò dice no al 2-0 del Milan. Nei minuti finali è Musah a creare scompiglio nella difesa del Verona: finisce 1-0 e per una notte il Diavolo fa compagnia in classifica all’Inter.