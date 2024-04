Medvedev impazzisce contro Monfils, pugni alla tenda e messaggio polemico nel finale: cosa è successo nell'Atp Montecarlo

Una vittoria sudata quella di Medvedev conto Monfils nell'Atp Montecarlo, condita da grande spettacolo, ma anche tante polemiche da parte del russo. Il numero 4 al mondo, prima di sconfiggere il francese 6-2, 6-4, ha perso le staffe dopo una decisione sbagliata da parte dell'arbitro su un colpo del francese che era andata fuori. Il direttore di gara, però, ha valutato il rimbalzo della pallina come interno al campo decretando così il break di Monfils. La scelta ha scatenato il russo che perde le staffe prima di mettere a segno una clamorosa rimonta passanto da 4-1 a 4-6.

Cosa è successo

Nel corso del secondo set, Monfils ha messo a segno un break grazie all'aiuto dell'arbitro. Il colpo che è valso la vittoria del quinto game, infatti, era uscito dal campo, ma il direttore di gara lo ha valutato come regolare. L'occhio di falco ha poi mostrato come Medvedev avesse ragione. Dopo il punto, il russo è tornato sulla sua panchina dove ha preso a pugni la tenda che era stata montata per ripararlo dal sole. Durante questa sua sfuriata, Daniil ha anche urlato nei confronti dell'arbitro: «E se perdo questa partita? State diventando ridicoli». Una scarica di nervosismo che però gli è servita per vincere l'incontro completando una clamorosa rimonta. Alla fine del match c'è stato il tempo anche di continuare la polemica. Il tennista russo ha scritto con un pennarello sopra la telecamera, come fanno tutti, ma invece che salutare il pubblico o festeggiare ha scritto «In or out?» ovvero «Dentro o fuori?», un chiaro riferimento alla pallina che era uscita.