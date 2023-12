Milan, Pioli: «Bisogna vincere. Maldini? Gli sarò sempre riconoscente ma non mi sento solo»

Il Milan non può più sbagliare. Già a San Siro contro il Frosinone: «Noi dobbiamo opporre un livello di gioco alto. Di Francesco sta facendo un grande lavoro e loro arriveranno con fiducia e entusiasmo. Noi vogliamo dare continuità alla vittoria contro la Fiorentina perché i punti da fare sono tanti», ha detto Stefano Pioli.

Che poi parla del possibile debutto di Simic in difesa, altro gioiello della Primavera di Ignazio Abate: «Ha lavorato con noi in estate, ha giocato anche l’amichevole contro il Real. È un difensore attento, l’ho visto tranquillo.

Se giocherà domani dall’inizio? Non te lo dico. Come dovremo affrontare il Frosinone? Abbiamo il nostro modo di giocare e dobbiamo portarlo sul campo. Abbiamo una strategia ben chiara su cosa fare quando non avremo la palla: a loro piace palleggiare e lì dovremo essere molto attenti. Poi le partite cambiano. Noi dobbiamo essere un po’ più bravi a leggere i momenti della gara».

Alla vigilia tengono banco le dichiarazioni di Paolo Maldini: «Nessun commento su quello che ho detto. Sarò sempre riconoscente a lui e Massara per avermi portato al Milan. Ora, però, non posso non usare tutte le mie energie per motivare i miei giocatori e provare a vincere domani. Io non sono solo, sono sempre sostenuto dal club. Ora il pensiero è vincere». Infine: «Come si esce dal momento difficile? Vincendo, è inutile girarci tanto intorno. Servirà fare una partita seria, vera, con intensità e con qualità. Con la Fiorentina siamo stati attenti, domani dobbiamo fare lo stesso. Le vittorie ti danno quell’entusiasmo. Qui cerchiamo sempre di essere positivi, ma ora è il momento di dimostrare sul campo che siamo competitivi».