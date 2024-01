Milan, Pioli: «Trasformiamo la delusione in energia. Dobbiamo abbassare i toni con gli arbitri»

Il Milan deve dimenticare l’eliminazione dalla Coppa Italia e punta a consolidare, nel match di San Siro contro la Roma, il terzo posto. «Dobbiamo cercare di avere un obiettivo ben preciso, quello di migliorare il girone d’andata. Migliorarlo ti garantirebbe il terzo posto, se vuoi ambire a qualcosa di più devi migliorarlo veramente tanto», ha detto Stefano Pioli. E ancora: «Se c’è stata una riunione dopo l’Atalanta? L’incontro c’è stato. Abbiamo obiettivi belli chiari. Abbiamo subito un’altra delusione dopo la Champions, dobbiamo trasformare questa delusione in grande energia per riscattarci immediatamente. Mourinho ha detto che il Milan è in lotta per il titolo? Lui è un top. Intelligenti, furbo e scaltro, prima di certe partite esalta sempre gli avversari. Sono imbattuto contro Mourinho? Te la sei preparata questa domanda? Non ci sono mai scontri tra allenatori, ma tra squadre che cercano di mettere in campo le proprie qualità. Giocare contro la Roma non è mai semplice, è una squadra molto fisica e organizzata, sono molto pericolosi sulle palle inattive. Dovremo mettere in campo una prestazione di alto livello per vincere».

Infine, sulle polemiche arbitrali, Pioli ha concluso: «Sono completamente d’accordo con Rocchi.

Lo stimo tanto. Tutti noi addetti ai lavori dobbiamo abbassare i toni, vogliamo un confronto sereno. Se qualcuno degli addetti ai lavori sbaglia deve essere punito anche duramente. D’altra parte chiedo più uniformità e coerenza nel metro d’arbitraggio».

