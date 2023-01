All’inferno e ritorno. Il Milan sotto di due gol, dopo un pessimo primo tempo, riagguanta il Lecce nella ripresa con i gol di Rafael Leao e Calabria. Il Napoli vola a +9 dai rossoneri, una fuga scudetto clamorosa e meritata, dopo la batosta rifilata alla Juventus al Diego Armando Maradona.

Il Lecce domina il primo tempo, il Milan rimonta nella ripresa: finisce 2-2. Rossoneri a meno 9 dal Napoli

Da parte sua, il Diavolo limita i danni evitando una sconfitta, la seconda di fila dopo il ko ai supplementari negli ottavi di Coppa Italia contro il Torino. A quattro giorni dalla finalissima di Supercoppa Italiana, a Riyad in Arabia Saudita contro l’Inter, Stefano Pioli deve ritrovare la sua squadra. Perché a Lecce l’inizio è davvero rovinoso. Al 3’ perde palla Kalulu, Di Francesco mette in mezzo, Theo Hernandez devia nella propria porta di spalla. Il Milan è già sotto. E rischia tantissimo quando Di Francesco sfiora il palo due volte.

Tra le due azioni, Pobega si fa parare da Falcone un tiro in area, con la ribattuta di Giroud che non inquadra lo specchio della porta. Il Lecce non smette di correre e al 23’ trova il raddoppio: cross di Hjulmand, Kalulu si fa sorprendere, Baschirotto di testa fulmina Tatarusanu. Prima dell’intervallo i rossoneri cercano di rientrare in partita, ma Pobega manda alto e Falcone salva su Giroud. Pioli corre ai ripari e inserisce Dest e Messias per Theo Hernandez e Saelemaekers. Il Milan cambia pelle e accorcia le distanze con un bel gol di Rafael Leao che fulmina Falcone sul primo palo. Passano 13’ e il Diavolo pareggia.

Pobega in area, Giroud di testa per Calabria, che sembra di testa insacca. È un altro Milan. Il Lecce arranca, ma si risveglia nel finale con due occasioni. Gallo scappa via a Calabria, pallone in mezzo con Tomori che sfiora l’autogol. Poi è Strefezza ad andare al tiro, ma Tatarusanu para in due tempi. Finisce 2-2: il Milan stacca sì di un punto la Juventus, ma scivola a -9 dal Napoli, ormai davvero lontano.