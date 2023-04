Il Milan frena con l'Empoli, a San Siro finisce 0-0: le seconde linee tradiscono Pioli, annullato un gol a Giroud al 90'

Il Milan si inceppa e dopo la fragorosa vittoria di Napoli, non riesce ad andare oltre lo 0-0 in casa con l’Empoli e non sfrutta il pareggio dell’Inter a Salerno. I rossoneri con questo punto restano terzi, a quota 52 punti, a più uno dai cugini nerazzurri e a meno tre dalla Lazio seconda, che domani affronterà la Juventus.

Stefano Pioli, in vista dell’andata dei quarti di Champions, schiera lo stesso modulo del Maradona ma cambia cinque giocatori. Fuori Kjaer, Rafael Leao, Krunic, Brahim Diaz e Giroud e dentro dal primo minuto Thiaw, Saelemaekers, Pobega, Rebic e Origi. Ma il Diavolo delude: si registra, nel primo tempo, soltanto una grande occasione sprecata da Rebic a tu per tu con Perisan.

Il Milan sembra un’altra squadra rispetto alla sfida con il Napoli. Troppo lento e impreciso, i rossoneri non danno mai la sensazione di poter fare gol. Ancora una volta deludono sia Origi, apparso macchinoso e fuori dal gioco e fischiatissimo dal pubblico al momento del cambio, sia Rebic. Nella ripresa i rossoneri attaccano di più, ma l’Empoli regge l’urto. La squadra di Pioli si ferma al palo colpito da Florenzi e al miracolo di Perisan su Brahim Diaz. Il Var nel finale annulla il gol vittoria a Giroud.