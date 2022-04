Venerdì 15 Aprile 2022, 12:36 - Ultimo aggiornamento: 15:43

Ci potrebbe essere un fondo arabo nel futuro di Milan e Lille. Questo è quanto scrive il quotidiano francese «L’Equipe». Si tratterebbe di Investcorp «fondato nel 1982 per consentire alle famiglie benestanti del Medio Oriente di investire in progetti nei mercati sviluppati». Il club rossonero, al momento, è primo in classifica a +2 dall’Inter (che ha una gara da recuperare) e stasera sarà in campo a San Siro contro il Genoa (ore 21). Sono mesi ormai che si parla di una cessione del Fondo Elliott di Paul Singer, proprietario del Milan dal 2018 dopo la parentesi di Yonghong Li. In questo periodo il fondo americano ha dato inizio a un percorso di risanamento e crescita per il club rossonero, che lo ha portato a migliorare i conti. Non solo. Perché in termini sportivi, il Diavolo è tornato in Champions (eliminato nella fase a gironi) dopo sette lunghi anni di assenza.

Troppi per un club che ha vinto sette volte questo trofeo, secondo soltanto al Real Madrid, che in bacheca ne ha 13. Inoltre, sempre secondo «L’Equipe», l’Uefa avrebbe messo nel mirino il Lille per cercare di stabilire con esattezza a chi appartenga realmente la società. In particolare, sarebbe finito al centro dell’attenzione il legame tra il Lille ed Elliott. Infatti, il fondo americano è uno dei maggiori creditori di Merlyn Partners, fondo del Losc. La tesi al vaglio dell’Uefa è che lo stesso Elliott eserciterebbe indirettamente il suo potere decisionale sul Lille. Per quanto riguarda il mercato, negli ultimi anni, sull’asse Lille-Milan si sono mossi Rafael Leao e Maignan, mentre per la prossima stagione nel mirino ci sono Renato Sanches e Botman.