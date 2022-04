Milan-Genoa, San Siro (65mila spettatori) spinge i rossoneri. Pioli: «Crediamo allo scudetto perché siamo forti»

È un Milan che non si può più permettere di sbagliare. Il primato è solo virtuale: a + 2 dall’Inter, ma con una gara in più rispetto ai nerazzurri. A San Siro arriva il Genoa e Stefano Pioli annuncia già due recuperi. Rientrano Bennacer (uno dei più in forma nelle ultime settimane) e Rebic. Ancora out, però, Ibrahimovic. Lo svedese salterà l’Inter nel ritorno della semifinale di Coppa Italia (19 aprile) e la trasferta di Roma contro la Lazio del prossimo weekend. «I problemi fisici ci sono per tutti. Lui ne ha avuti diversi e ora è alle prese con il ginocchio. Purtroppo è andata così, speriamo di averlo nelle ultime partite. In merito al suo futuro, sono certo che farà la scelta migliore. E noi saremo con lui qualsiasi cosa sceglierà».

Allo stadio ci saranno 65mila spettatori. La voglia di scudetto è ancora forte: «Noi giochiamo sempre per vincere e quando non ci riusciamo siamo delusi. Ma il giorno dopo la delusione si deve trasformare in concentrazione in vista della prossima partita. Ho visto una squadra convinta, sappiamo di dover fare qualcosa in più nelle nostre prestazioni», ha spiegato l’allenatore rossonero. «La squadra ci crede. Stiamo giocando un calcio energico, creiamo più degli avversari ed è giusto crederci fino alla fine perché siamo forti. Dobbiamo dare qualcosa in più per vincere, ci giocheremo le nostre carte da qui alla fine». E su Rafael Leao: «Se siamo ancora in lotta per vincere scudetto e Coppa Italia, tutti hanno dato il meglio. Anche domani verrà marcato, ma la cosa importante è metterlo nelle condizioni di fare tanti uno contro uno». Il Milan non è più padrone del proprio destino: «Quando dico che dipende da noi, intendo che se giochiamo come sappiamo possiamo vincere la partita. I conti si fanno solo alla fine, noi dobbiamo cercare di fare più punti possibili. I fischi a Kessie? Franck è motivato».