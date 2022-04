Diretta Milan-Genoa ore 21: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Pioli ha recuperato Bennacer, che tornerà titolare in mezzo al campo, Castillejo e Rebic. Ancora out, invece, il solito Simon Kjær, oltre che Florenzi, Romagnoli e, come noto, Ibrahimovic. Due ballottaggi, entrambi sulla trequarti, per il tecnico rossonero: Saelemaekers e Kessié, al momento, sembrano favoriti su Messias e Brahim Díaz. Confermati, invece, sia Rafael Leao come esterno offensivo a sinistra, sia Giroud nel ruolo di prima punta. Nel Genoa, Blessin deve rinunciare a Vanheudsen e Andrea Cambiaso (obiettivo di mercato proprio dei rossoneri) in difesa; pesante anche l'assenza di Nicolò Rovella a centrocampo. Per il resto, però, medita di schierare un Grifone molto offensivo, con l'ex Mattia Destro come centravanti.

Segui Milan-Genoa in diretta

Probabili formazioni Milan-Genoa

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernández; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessié, R. Leão; Giroud. All. Pioli.

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Østigård, Maksimovic, J. Vázquez; Sturaro, Badelj; Ekuban, Melegoni, Portanova; Destro. All. Blessin

Arbitro: Chiffi

Dove vedere Milan-Genoa in tv e streaming

Milan-Genoa, match serale di sabato 15 aprile, sarà trasmessa in diretta a partire dalle 21 dalla piattaforma Dazn che detiene i diritti del match in esclusiva. La partita sarà disponibile su tv e smartphone per gli abbonati. La diretta testuale del match sarà trasmessa anche sul sito del Messaggero.