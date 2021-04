Milan-Genoa, i voti: Rebic segna e sbaglia, ma sono Kjaer e Tomori a salvare il Diavolo

PAGELLE MILAN

G. DONNARUMMA 6

Respinge un tiro di Destro, ma non può nulla quando l’ex rossonero svetta di testa in area e firma il pareggio.

KALULU 6

Qualche incursione offensiva interessante. Involontariamente spizzica il pallone a Rebic sul vantaggio del Milan.

KJAER 6.5

A tratti commette qualche disattenzione difensiva. Sfiora il raddoppio, ma salva sulla riga su Masiello e vale un gol.

TOMORI 6

Ha sulla coscienza il pareggio del Genoa. Si perde Destro in area, non bene. Ma come Kjaer salva sulla riga una conclusione di Behrami e vale un gol.

THEO HERNANDEZ 6

Da una sua punizione arriva poi il gol di Rebic.

BENNACER 6.5

Fa girare il pallone, ma più di così non può fare.

KESSIE 6.5

Ci prova con un tiro da fuori, ma non inquadra lo specchio della porta.

SAELEMAEKERS 5.5

Un po’ troppo assente in questo periodo.

CALHANOGLU 6

Non è sempre preciso, ma è insidioso sui calci piazzati.

REBIC 6.5

Segna un gran gol ma si divora il 2-1 a inizio ripresa. Sta di fatto, che è sempre nel vivo del gioco.

RAFAEL LEAO 5.5

Da centravanti fa fatica, troppa fatica.

DIOGO DALOT 6

Buoni interventi in fase difensiva.

BRAHIM DIAZ 6

Dà vivacità al gioco del Milan.

MANDZUKIC 6

Meglio lui di Rafael Leao. Diventa un punto di riferimento offensivo importante.

TONALI 6

Fa rifiatare Bennacer.

PIOLI 6.5

Torna a vincere a San Siro ed è importante per la corsa Champions.

PAGELLE GENOA

PERIN 6

Ha il merito di respingere la conclusione di Rafael Leao sull’1-0 per il Milan.

GOLDANIGA 6

A volte troppo impetuoso.

MASIELLO 6

Cerca di tenere a galla la difesa genoana.

RADOVANOVIC 6

Non si fa sorprendere dalle manovre offensive rossonere.

GHIGLIONE 6

Cerca di tenere a bada Theo Hernandez.

ZAJC 6.5

Quando ha la palla tra i piedi, sa cosa fare.

STROOTMAN 6

Esperienza in mezza al campo, anche se a volte non è preciso.

BADELJ 6

Affascinanti duelli in mezzo al campo.

CASSATA 6

Non si fa mai intimorire.

DESTRO 6.5

Quattro gol nelle ultime tre partite contro il Milan. Ex di turno che sa quando colpire.

SCAMACCA 5.5

Tiene molto il pallone facendo a spallate con i difensori del Milan e con grande intelligenza si guadagna l’angolo da dove arriva il gol del pareggio. Sfortunato nell’autorete.

PJACA 6.5

Appena entra va al tiro creando qualche apprensione dalle parti di Donnarumma.

BIRASCHI 6

Fa il suo nella difesa a tre.

PANDEV 6

Fa di tutto per aiutare il Genoa.

SHOMURODOV 5.5

Si vede meno in attacco rispetto ai suoi compagni di reparto.

BALLARDINI 6

Il suo Genoa lotta, ma si arrende solo all’autogol di Scamacca.

Serie A, Milan-Genoa apre la 31esima giornata di campionato

