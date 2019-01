Milan, il Chelsea ha fretta: aspetta Higuain per le visite mediche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gonzalo Higuain e il Chelsea hanno fretta. Raggiunto l'accordo con la Juve sulla formula del trasferimento (prestito oneroso rinnovabile per altri 12 mesi al raggiungimento di determinati obiettivi), ora i Blues attendono il Pipita per le visite mediche che anticipano la firma del contratto. E' una corsa contro il tempo, i tifosi sognano di vederlo già in occasione della sfida contro l'Arsenal. Le prossime ore saranno decisive anche sul fronte Piatek. Oggi l'intermediario dell'operazione ha avuto un confronto con i dirigenti liguri. Il prezzo di partenza non cambia: 40 milioni di euro più bonus. Ma Leonardo cercherà di sfruttare gli ottimi rapporti tra i due club per confezionare una proposta (prestito oneroso più riscatto) che possa convincere il numero uno rossoblu. Intanto è confermata l'intesa con il centravanti polacco, molto stimato anche in Premier e dal Real Madrid, sulla base di un quinquennale da circa 2 milioni di euro a stagione.