Milan e Brescia tornano ad affrontarsi a San Siro dopo quasi 8 anni: l'ultima volta, nel dicembre del 2010, fu 3-0 per i padroni di casa grazie alle marcature di Boateng , Robinho e Zlatan Ibrahimovic già alla mezz'ora del primo tempo. L'ultima vittoria del Brescia a Milano è datata marzo 1967, 0-1 grazie ai gol di Salvi al 10' del secondo tempo. Nel complesso, su 21 precedenti, ii rossoneri hanno trionfato 12 volte, a fronte di 7 pareggi e 2 sole affermazioni bresciane.Già tempo di riscatto per il Milan di Marco Giampaolo, uscito sconfitto nel gioco e nel morale dalla prima opaca prestazione di campionato sul campo dell'Udinese, e che dovrebbe presentarsi a San Siro con alcune novità tattiche soprattutto in avanti. A San Siro questa sera arriva il brillante Brescia di mister Eugenio Corini, che ha festeggiato il ritorno in Serie A dopo parecchie stagioni con la bella vittoria di Cagliari grazie alla rete del bomber Alfredo Donnarumma.