Calciomercato, il Milan accelera per Botman: oggi l'incontro con gli agenti. E Theo Hernandez prolunga

Il Milan prenota Sven Botman e prepara i documenti per l'annuncio del rinnovo di Theo Hernandez, previsto nelle prossime ore. Il ds Massara e il dt Maldini sono scatenati. Oggi a Casa Milan hanno incontrato Nikkie Bruinenberg e Francesco Miniero (avvistati anche ieri allo stadio), per prosegure la trattativa per il centrale olandese, nel mirino anche del Newcastle. Il vertice con i rappresentanti del difensore è stato positivo ed è servito ad impostare l'operazione col Lille, con cui i rossoneri hanno ottimi rapporti. Botman, ricordimaolo, è valutato sui 35 milioni di euro ed ha già detto sì all'offerta del Diavolo da 3 milioni di euro a stagione. Gode della stima di Pioli e di tutta la dirigenza, che lo considera l'investimento ideale della prossima estate. Non solo Botman. Il Milan ha blindato anche Theo Hernandez fino al 2026. Col nuovo contratto il laterale ex Real guadagnerà circa 4,5 milioni di euro all'anno.

