Milan-Bologna, Pioli: «Mihajlovic sa volare sopra la paura. Ibra? Sta bene ma convive con i suoi acciacchi»

A San Siro il Milan vuole riprendere la fuga scudetto. Scenderà in campo nel match contro il Bologna conoscendo già i risultati del derby d’Italia, Juventus-Inter, e di Atalanta-Napoli. Ma il grande assente del Meazza sarà Sinisa Mihajlovic: «Mi dispiace non sfidarlo in campo, ma ha dimostrato di saper volare sopra la paura e le difficoltà», ha detto Stefano Pioli. Il Diavolo vuole lo scudetto dopo 11 anni dopo l’ultimo: «Se è il momento più alto della mia carriera? Deve ancora arrivare. Domani sfidiamo un grande avversario e che avrà molta motivazione. Chi ha lavorato a Milanello ha lavorato bene, mentre chi è andato in Nazionale è tornato bene e chi non è andato al Mondiale avrà la possibilità di riscattarsi. Le scelte saranno tecniche».

E su Ibrahimovic: «Zlatan convive con i suo acciacchi, ma sta bene. Non cambia nulla se gioca dall’inizio o a gara in corsa. Lui dovrà aiutarci come ha sempre fatto. Dobbiamo rimanere concentrati su ciò che possiamo determinare, ovvero la nostra gara. Se ho sciolto i dubbi di formazione? Ho un dubbio a centrocampo, ma sono tranquillo. I giocatori sentono tutti la possibilità di giocare, poi saranno importanti le scelte iniziale ma altrettanto importante saranno i cambi». Il Milan guarderà con interesse il derby d’Italia, anche se Pioli ha chiarito la cosa: «Stasera la guardo sicuramente, ma molto distaccato. Non conta più quello che fanno gli altri». Infine: «Chi temo di più? Non temo niente, mi auguro che la squadra sia capace di mettere in campo le proprie qualità Ci sono momenti in cui bisogna ragionare e altri in cui andare a mille».