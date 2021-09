Ibra festeggia il ritorno in campo e il gol contro la Lazio a San Siro con una foto sui social. Un gesto che per ricordare le sue difficoltà degli ultimi mesi. Su Instagram Ibrahimovic posta due foto e due date: quella del 19 giugno con l'immagine del ginocchio operato e quella di oggi con l'esultanza dopo il raddoppio. Ibra è entrato in campo nella ripresa e dopo pochi minuti è andato in gol sigillando la vittoria sui biancocelesti.