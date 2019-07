Mihajlovic in ospedale, via anticipato alla terapia contro la leucemia

Sinisa Mihajlovic è entrato in ospedale per cominciare la terapia contro la leucemia. Lo fa sapere il Bologna. L'inizio delle terapie era fissato per domani, martedì 16 luglio, ma l'allenatore serbo, d'accordo con lo staff medico della società e di quello del reparto di ematologia dell'Istituto Seragnoli del Policlinico Sant'Orsola di Bologna , ha anticipato il suo ingresso in ospedale.

Sabato, in una conferenza stampa, Sinisa Mihajlovic aveva annunciato di essere affetto da leucemia. Il medico sociale del Bologna aveva spiegato che la diagnosi è stata molto precoce.

