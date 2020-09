Bologna, Mihajlovic litiga ancora in diretta tv e sempre con Sky

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scintille e polemiche: ancora una volta tra Sinisa Mihajlovic e Sky. E sempre durante il post partita. Questa volta il diverbio si è acceso tra il tecnico del Bologna e Alessandro Bonan: si parlava, dopo aver analizzato la vittoria, della notizia di serata, la positività dei calciatori e del Genoa. Ma a un certo punto il conduttore ha bloccato il tecnico perché doveva mandare in onda la pubblicità, programmata e non rimandabile. Allora l'allenatore serbo ha attaccato:"La mandi dopo, non puoi farmi aspettare, io me ne vado, non ho tempo per stare qui". Piccata e immediata la risposta di Bonan, che ha cercato di spiegare che non poteva prorogare i consigli per gli acquisti e poi ha sbottato contro Mihajlovic:"La prossima volta vieni tu qui a fare il palinsesto". Non è la prima volta che ci sono delle discussioni accese. Era successo dopo che il Bologna, in 10 uomini, aveva espugnato San Siro battendo l'Inter. Pochi giorno dopo Sinisa aveva attaccato Fabio Caressa e il suo programma "Il Club" che non aveva sottolineato l'impresa dei rossoblu. Stasera il secondo round. E siamo ancora alla seconda giornata.