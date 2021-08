Messi-Psg è ufficiale, contratto di due anni da 30 milioni a stagione: «Impaziente di iniziare»

Martedì 10 Agosto 2021, 14:36 - Ultimo aggiornamento: 22:36

Lionel Messi è ufficialmente un giocatore del Psg. L'attaccante argentino, arrivato nel pomeriggio a Parigi, ha firmato il suo nuovo contratto biennale da 30 milioni netti a stagione. Oltre al biennale faraonico, anche altri bonus e i proventi derivanti dallo sfruttamento di una parte dei diritti d'immagine. In più incasserà anche un bonus alla firma di 25 milioni di euro.

«Sono impaziente di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera a Parigi - le sue prime parole -. Il club e la sua visione sono perfettamente in linea con le mie ambizioni. So bene quanto i giocatori e lo staff siano talentuosi qui. Sono determinato a costruire a loro fianco qualcosa di grande per questo Club e per i tifosi. Non vedo l'ora di calpestare l'erba del Parco dei Principi».

La diretta della giornata

Ore 17.05 In corso le visite mediche per Messi

Atterrato poco dopo le 15.30 a Parigi, Lionel Messi si è trasferito dall'aeroporto di Le Bourget all'ospedale American de Neuilly per svolgere le visite mediche prima di firmare il

contratto che lo legherà al Paris Saint Germain.

Ore 16.48 Psg, domani la conferenza stampa

Il Paris Saint-Germain annuncia che domani, mercoledì, alle ore 11 si terrà una conferenza stampa dall'auditorium del Parco dei Principi. Il club francese, nel tweet, non esplicita al momento il tema dell'incontro con gli organi di informazione ma con tutta probabilità si tratterà della presentazione di Lionel Messi, arrivato oggi a Parigi con

un volo da Barcellona. Da una finestra dell'aeroporto il campione argentino ha salutato i tifosi che lo hanno accolto, indossando una t-shirt bianca con la scritta "Ici c'est Paris".

Ore 16.06 Messi è atterrato a Parigi, il tweet del Psg

Un video del Paris Saint-Germain pubblicato su Twitter annuncia l'arrivo di Lionel Messi nel club francese. Nella breve clip si alternano le immagini della firma di un contratto, sei palloni d'oro ai piedi della Tour Eiffel e la scritta «aggiornamento di mercato».

Intanto, Lionel Messi è atterrato con la famiglia all'aeroporto Le Bourget di Parigi. Dopo gli annunci legati al trasferimento del campione argentino da Barcellona a Parigi, da ore diversi supporter si erano piazzati all'uscita dello scalo parigino in larghissima parte riservato ai voli privati, oppure dinanzi allo stadio del Parc des Princes per accogliere la

superstar del pallone.

Ore 15.35 Neymar su IG: «Di nuovo insieme»

E se ci fossero stati dei dubbi, a fugarli è stato anche Neymar. Il brasiliano, già compagno di Messi al Barcellona, ha pubblicato sul suo account Instagram una foto insieme al sei volte Pallone d'oro. «Back together», scrive il numero dieci del Paris Saint-Germain, sempre che rimanga sulle sue spalle, ovvio.

Messi, Federcalcio argentina: «Ora una nuova tappa, sempre al tuo fianco capitano»

La Federcalcio argentina su Twitter ha commentato l'addio di Messi al Barcellona. «Si chiude una tappa, ne comincerà un'altra. E noi saremo sempre al tuo fianco,

capitano», si legge nel cinguettio dell'Afa in cui è presente il video in cui il campione argentino scoppia in lacrime dopo l'addio al club catalano.