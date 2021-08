Donnarumma: «Messi? E' il numero uno, un onore giocare con lui»

Lunedì 9 Agosto 2021, 23:51

Donnarumma si prepara ad avere Lionel Messi come compagno di squadra. «Così sembra, quando sarà ufficiale, lo sapremo presto, e sono felicissimo che Leo arriverà qui. È il più forte al mondo, non posso fare altro che essere emozionato e contento di averlo in squadra», ha detto il nuovo portiere del Paris Saint-Germain, intervistato da Sky Sport a Parigi, dove è approdato dopo aver vinto l'Europeo con la nazionale. «Un'estate emozionantissima, sono strafelice di fare parte adesso di questo gruppo, spero di fare il meglio possibile», ha aggiunto l'ex milanista, che dell'estate azzurra ha raccontato di avere «un'immagine fissa nella mente, il cerchio a fine partita con il gruppo, lo staff e il mister». E l'euforia del successo ancora anima la chat dei calciatori della nazionale. «Ogni mattina ci diamo il buongiorno dei campioni - ha rivelato -, scherziamo insieme come nei 50 giorni in cui eravamo insieme».