Leo Messi ha deciso di dire addio al Barcellona. La domanda dell'intero mondo del calcio ora è: dove andrà l'argentino? Tre sono le squadre favorite: il Paris Saint-Germain, il Manchester City e l'Inter. Il Psg ha la solidità economica e potrebbe lasciare andare via Neymar, possibile nuovo obiettivo del Barça, tanto che proprio l'altra sera il tecnico Tuchel aveva detto: «Messi sarebbe il benvenuto a Parigi».

Forte della potenza economica, anche il Manchester City può ambire ad acquistare il fuoriclasse argentino, che peraltro guadagna – tra stipendio, bonus, diritti di immagine – quasi 90 milioni di euro lordi l'anno. E non basta. Perché l'allenatore del City è Pep Guardiola, l'artefice del Barcellona meraviglioso capace di vincere un mare di titoli e trascinato forse dal miglior Messi mai apparso sui campi.

Infine, si diceva, alla lista va aggiunta l'Inter di Conte. Per i nerazzurri, però, non sarà semplice superare la concorrenza economicia del Psg e del City. E non bisogna dimenticare che il fair play finanziario impone comunque a tutti il rispetto di una serie di norme.



Intanto, nel, la rivoluzione Koeman è partita. Così, come trapelato nelle scorse settimane, il tecnico olandese ha chiamato Suarez per confermargli la sua decisione: lui e Vidal sono sul calciomercato. Oltre a Messi, adesso.

Inoltre Messi ha annunciato al Barça che intende lasciare il club gratis. Messi vorrebbe avvalersi della clausola che lo svincola a parametro zero a fine stagione. I legali del Barça sostengono però che la clausola scadeva il 10 giugno. «La clausola per lo svincolo gratis è scaduta, quindi Messi non se ne può avvalere». Quindi si profila una guerra legale tra il Barcellona e l'asso argentino. Ai legali di Messi hanno risposto i legali del Barca: la clausola scadeva il 31 maggio, dunque secondo Sport.es la richiesta di Messi «non ha sostanza legale».



Lionel Messi in Europe's top five divisions since 2017-18:

❍ Most goals

❍ Most assists

❍ Most goals from outside the box

❍ Most direct free-kicks scored

❍ Most take-ons completed

❍ Most big chances created

❍ Most through balls

❍ Most final ⅓ passes

You get the idea. pic.twitter.com/lXqxwuqMqf

— Squawka Football (@Squawka) August 25, 2020