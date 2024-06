Lazio, da Dorgu e Amrabat fino a Dele-Bashiru: i nomi di Tudor e quelli che propone il club

Si riparte convinti, ma fino a un certo punto. Nei colloqui tra Fabiani, Tudor e il suo agente Seric si è parlato perlopiù di una tematica: il mercato. Niente divorzio al momento. La società non ha alcuna intenzione di esonerare il tecnico croato dopo esser riuscito a ottenere la qualificazione in Europa League in una situazione complicata dopo le dimissioni di Sarri. Allo stesso tempo l'ex OM non ha in mente di dimettersi, ma si aspettava tutt'altro comportamento da parte del club, per questo l'estate e il mercato saranno fondamentali per decretare il futuro della panchina biancoceleste.

Lazio, i profili che piacciono a Tudor

Come detto quindi il tema principale dei due vertici (il primo anche con Lotito) è stata la rosa della prossima stagione e ciò che potrà essere fatto o meno in entrata. Tudor ha ribadito alcuni profili che aggiungerebbe volentieri alla rosa. Uno è Amrabat, ma per la società non è troppo in linea con la politica di ringiovanimento iniziata dallo scorso anno. Ci calza a pennello invece il 2004 Dorgu, il prediletto per prendere il posto di Hysaj sulla fascia, ma il Lecce difficilmente lo farà partire per meno di 10 milioni di euro. Ne serviranno almeno 15 invece per Stengs (qui c'è anche il si del club biancoceleste) del Feyenoord, schierabile dietro le punte nel 3-4-2-1 e obiettivo già da gennaio scorso, mentre davanti con la pista Dia sempre più in raffreddamento non va sottovalutata l'opzione Noslin, altro giocatore che piace al tecnico croato.

I profili che propone il club

Il cortocircuito nasce proprio dal fatto che Tudor propone certi calciatori, ma la società risponde con altri. Il tecnico ha già accettato che non potrà esserci una rivoluzione e che il mercato della Lazio dipenderà perlopiù dalle uscite, ma allo stesso tempo resta contrariato dalle opzioni offerte dal club. Per esempio per la trequarti Fabiani insiste per Dele-Bashiru dell'Hatayspor, sia per età (23 anni), sia per costo (inferiore a 5 milioni). Un altro profilo per quella zona sondato dal ds è Spertsyan (24 anni tra due giorni) del Krasnodar, per il quale però si andrebbe oltre i 15 milioni di investimento. C'è un nome giovane anche per l'attacco e si tratta di Badzar, classe 2004 del Partizan Belgrado valutato poco meno di 10 milioni, ma tutt'altro che la punta titolare richiesta da Tudor.

