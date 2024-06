Lukaku svela il futuro: «Tornerò all'Anderlecht prima di quanto la gente pensi»

L'Europeo tra meno di due settimane con il Belgio e il ritorno in patria che potrebbe avvenire prima di quanto la gente pensi. Parola di Romelu Lukaku che si è espresso sul suo futuro direttamente dal ritiro della sua Nazionale. Le partite cominciano nel fine settimana del 15 e del 16 giugno, con l'attaccante arrivato in prestito alla Roma che si sta allenando insieme ai compagni per arrivare al meglio alla competizione. A circa metà competizione, l'attaccante tornerà al Chelsea, con il suo accordo con i giallorossi che scadrà, anche se questi vorrebbero riuscire a trattenerlo.

Belgio a Euro 2024: girone, calendario, rosa e la probabile formazione

Lukaku: «Tornarò presto all'Anderlecht»

Una trattativa non semplice per il nuovo direttore sportivo Ghisolfi, che però dovrebbe spendere grandi cifre per strapparlo ai Blues.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il futuro di Lukaku è ancora incerto, anche se ci ha pensato lui stesso a fare chiarezza, spegnendo un po' i sogni dei tifosi giallorossi: «Ritorno all’Anderlecht? Ci sarà sicuramente, molto prima di quanto si possa pensare. Mi mancano mia madre e i miei figli. Ho lasciato il mio paese a diciotto anni». Queste dichiarazioni che aprono anche a uno scenario che lo vede approdare in Jupiler League già da questa stagione. Allontanate anche le presupposte pressioni di Antonio Conte, che starebbe spingendo per averlo.