Inter, Marotta rassicura i tifosi: «Rinnovo Lautaro? Non c'è preoccupazione»

I tifosi dell'Inter stanno seguendo con apprensione la situazione contrattuale di Lautaro Martinez. L'attaccante argentino, che ha segnato 24 gol in questa stagione, non ha ancora rinnovato il suo accordo con il club e la questione ha alzato un po' di polemiche tra i tifosi. Tra chi lo vorrebbe tenere a vita e chi lo vorrebe cedere, sono tante le posizioni sulla questione. A placare le acque però ci ha pensato Giuseppe Marotta al margine della consegna del premio Rosa Camuna di Regione Lombardia: «Lautaro? Non c'è preoccupazione. Sono dinamiche tipiche del mondo del calcio. Ha grande senso di appartenenza e questo faciliterà la negoziazione con il suo agente, non c'è sicuramente fretta. A tempo debito affronteremo queste situazioni che sono, a mio giudizio, ordinarie»

Con la nuova proprietà si dovrà discutere anche del rinnovo di contratto di Simone Inzaghi: «C'è voglia di continuare e prolungare il contratto.

Vogliamo metterlo in condizione di lavorare con continuità, il suo ciclo può andare avanti per tanto tempo».

Serie A, i premi della stagione: i migliori giocatori per ruolo. Lautaro MVP, Zirkzee miglior giovane