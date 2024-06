Facchetti protagonista della mostra nel Museo Fifa: «The Making of a Footballer: Photographs of Youthful Dreams»

Il FIFA Musem ha recentemente inaugurato una nuova mostra speciale intitolata The Making of a Footballer: Photographs of Youthful Dreams. L’esposizione fotografica offre uno sguardo intimo e affascinante sui percorsi personali di ex e attuali calciatori professionisti, rivelando i sogni, le sfide e i trionfi che hanno caratterizzato il loro viaggio verso il successo. La mostra presenta una selezione di fotografie che documentano i momenti salienti e gli aspetti meno noti delle carriere di questi atleti, dai primi passi nel calcio giovanile fino al raggiungimento del successo.

Il FIFA Museum ha di recente inaugurato la sua mostra The Making of a Footballer: Photographs of Youthful Dreams. La coinvolgente esposizione fotografica offre un’inedita visione dei percorsi personali di ex e attuali calciatori professionisti, rivelando i sogni, le sfide e i trionfi che hanno plasmato il loro cammino verso il successo. Realizzata in collaborazione con Arsène Wenger, responsabile dello sviluppo globale del calcio presso la FIFA, e oltre 20 giocatori, la mostra presenta una raccolta di fotografie avvincente che documenta la trasformazione di giovani aspiranti nelle leggende che sono diventate. Tra i giocatori presenti nella mostra ci sono Alex Morgan, due volte vincitrice della FIFA Women’s World Cup™, Javier Zanetti, il giocatore con più presenze nella storia dell’Inter, Harry Kane MBE, il massimo goleador di sempre della nazionale inglese, e molti altri. Tra loro, non poteva certo mancare la figura di Giacinto Facchetti.

Dietro la storia di ogni calciatore di successo c’è un bambino che una volta nutriva un grande sogno. Un bambino che, nonostante molte difficoltà, non si è mai arreso e ha continuato a lavorare sodo per raggiungere l’obiettivo di diventare un giocatore professionista. Attraverso l’obiettivo di una macchina fotografica, questa mostra invita i visitatori a connettersi con i bambini che sono poi diventati leggende. Mettendo in evidenza le sfide e i trionfi di questi giocatori, l’esposizione offre ispirazione e incoraggiamento ai visitatori per riflettere sui propri percorsi e sui sogni che avevano da giovani e che ancora conservano.

The Making of a Footballer: Photographs of Youthful Dreams svela anche i pilastri fondamentali dello sviluppo dei giocatori, delineati da uno dei migliori mentori che il gioco abbia mai visto, Arsène Wenger. L’ex allenatore dell’Arsenal FC condivide le sue intuizioni sullo sviluppo dei giocatori, delineando un modello olistico che collega la crescita di un giocatore alla costruzione di una casa. L’approccio così poliedrico, condiviso con i visitatori,enfatizza l’importanza degli aspetti tecnici, tattici, fisici e psicologici nel plasmare i giovani aspiranti calciatori in atleti completi.

Commentando l’importanza della mostra, il Direttore Generale del FIFA Museum Marco Fazzone ha dichiarato: “Questa mostra rappresenta un momento storico per il FIFA Musem. È la prima volta che collaboriamo con giocatori attivi e leggende del bel gioco per raccontare le loro storie personali. Questi sono i protagonisti della storia del calcio e dedicare loro una mostra mi riempie di grande orgoglio. Siamo entusiasti di condividere i loro straordinari percorsi con il mondo”.