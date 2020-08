Espn, assalto del City a Messi, il Barcellona chiede la clausola

Il nuovo Barcellona di Ronald Koeman deve riuscire a convincere il suo numero 10 Leo Messi della bontà del progetto, ma intanto il Manchester City di Pep Guardiola sta tentando l'assalto all'argentino. Secondo quanto riporta Espn, il City starebbe studiando i conti dell'operazione che porterebbe Messi nella squadra del suo ex allenatore. Ad ogni modo il Barca vuole far restare fortemente Messi e non accetta alcuna offerta e per portare via l'argentino servirebbero quindi i 700 milioni di euro della clausola rescissoria.

