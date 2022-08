Venerdì 5 Agosto 2022, 07:02

Tiago Pinto vola a Londra, mentre Roma è in estasi per l'arrivo di Wijnaldum. Appresa la notizia, il pensiero è andato immediatamente alla cessione di Zaniolo. Invece, la società smentisce e precisa che il viaggio ha il solo scopo di piazzare Kluivert al Fulham ascoltare un paio di offerte per Diawara. La trattativa per l'olandese è in piedi già da qualche settimana ed è in dirittura d'arrivo sulla base di una cessione a titolo definitivo per 12 milioni. Il dubbio Zaniolo, però, rimane. Anche perché Roma e Tottenham si sono già approcciati positivamente in Israele sei giorni fa in occasione dell'amichevole vinta dai giallorossi. Lì Antonio Conte ha rispolverato una vecchia passione per il 22 romanista.

Roma-Wijnaldum, chiuso l'accordo: nel pomeriggio l'arrivo a Ciampino

Gli Spurs stanno valutando se presentare l'offerta, anche se consapevoli che i Friedkin sono irremovibili sulle richieste: 50 milioni cash. Nessuno scambio è contemplato, l'unica apertura è al prestito con obbligo di riscatto pagabile in più tranche. Altrimenti Nicolò resterà alla corte di Mourinho, il quale lo ha praticamente tolto dal mercato mettendolo al centro del progetto. Nonostante l'arrivo di Dybala.

ADIEU

Per ora, le uniche cessioni di cui si sta occupando Pinto sono quelle degli esuberi, tra cui Veretout pronto a trasferirsi al Marsiglia. Il francese sarà ceduto a titolo definitivo per 11 milioni, inoltre, alla Roma spetteranno altri 4,5 milioni di bonus così ripartiti: 2 legati alle presenze e altri 2,5 alla qualificazione in Champions dell'OM nei prossimi anni (al massimo due da 1,25). La sua partenza non impone la ricerca di un sostituto (Frattesi) perché Mourinho vorrebbe favorire l'ascesa di Bove in stile Zalewski.

Zaniolo, Tottenham ci prova ma Mourinho lo blinda. Mossa di Conte, la Roma ci pensa

Un gioiellino da far brillare e magari un domani piazzarci un cartellino da diversi milioni di euro. Inoltre, in caso di emergenza, Pellegrini può facilmente ricoprire quel ruolo senza mandare in tilt il reparto offensivo. A tal proposito: in attacco è in arrivo Belotti con cui la Roma ha trovato un accordo verbale sulla base di tre anni a 2,8 milioni a stagione. Il Gallo sta aspettando il via libera e arriverà nella Capitale solo quando Shomurodov avrà deciso se andare al Bologna o al Torino. In entrambi i casi, la Roma punta alla cessione a titolo definitivo. Come quelle di Carles Perez e Villar: il primo si è promesso al Celta Vigo e nei prossimi giorni potrebbe essere ufficializzato; Gonzalo è vicino alla Samp. In difesa, intanto, calano le quotazioni di Tanganga e Bailly. Anche se in Inghilterra ieri davano in dirittura d'arrivo l'affare con il centrale dello United (prestito oneroso a 3 milioni di euro).