Napoli, colpo di scena: De Laurentiis incontra Mazzarri per il dopo Garcia (e ora Tudor aspetta)

Possibile colpo di scena per quanto riguarda il successore di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli. Sembrava tutto fatto con Igor Tudor, ma al momento il presidente De Laurentiis ha preso tempo. Il numero uno degli azzurri ha in programma un incontro a Roma con Walter Mazzarri e poi prenderà la decisione definitiva.

Chi è Igor Tudor, il favorito per la panchina del Napoli: la difesa a 3, il passato alla Juve, quella frase su Osimhen

Mazzarri, l'incontro con De Laurentiis

Il tecnico di San Vincenzo ha già dato la sua disponibilità ad allenare il Napoli fino al termine della stagione e non chiederebbe alcuna opzione per l'anno prossimo, al contrario di Tudor che vorrebbe qualche garanzia per la stagione successiva.

Il modulo

Mazzarri giocherebbe con il 4-3-3 che è il modulo preferito da De Laurentiis. Sono attese novità a breve. Per Mazzarri si tratterebbe di un clamoroso ritorno: ha conquistato la prima storica qualificazione del Napoli di De Laurentiis in Champions nel 2011 e nel 2012 ha vinto la Coppa Italia.