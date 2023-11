Chi è Igor Tudor, il favorito per la panchina del Napoli: la difesa a 3, il passato alla Juve, quella frase su Osimhen

Igor Tudor è l'indiziato numero uno per sostituire Rudi Garcia sulla panchina del Napoli. L'incontro a Roma con De Laurentiis sembra aver dato i suoi frutti e, salvo inserimenti a sorpresa dell'ultima ora, potrebbe risultare decisivo per la scelta del nuovo coach. Ma chi è Igor Tudor? Nato a Spalato, in Croazia, il 16 aprile 1978, l'allenatore ha un lungo trascorso da calciatore alla Juventus, dove ha militato dal '98 al 2007 (con una parentesi di due anni al Siena).

Tudor nuovo allenatore Napoli, ore decisive: De Laurentiis lavora al sì, Garcia vola a Nizza e attende l'esonero