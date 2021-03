Il Maracanà sarà intitolato a "Re Pelé": ok dell'assemblea di Rio

Lo storico stadio Maracanà sarà intitolato a Pelé. Lo ha deciso l'assemblea legislativa dello Stato di Rio de Janeiro, che ha fatto un primo passo importante verso il cambio di nome dello mitico impianto. Ora manca solo l'ok del governatore Claudio Castro, poi prenderà il nome di "Edson Arantes do Nascimento - stadio O Rei Pelé".

La stella del calcio brasiliano, ora ottantenne, ha giocato più volte al Maracanà di Rio segnando anche il millesimo gol della sua carriera nel 1969, con i colori del Santos contro il Vasco da Gama. «È un omaggio importante a un uomo riconosciuto in tutto il mondo per il suo lasciato al calcio brasiliano e per i servizi resi al nostro paese», ha spiegato il promotore dell'iniziativa Andrè Ceciliano. Lo stadio è stato a lungo intitolato a Mario Filho, un giornalista promotore della costruzione dell'impianto negli anni '40. La delibera dello Stato di Rio ha dunque approvato il cambio di nome dello stadio ma il complesso sportivo che sorge tutto attorno (e che comprende la palestra Maracanazinho, il parcoe acquatico Julio Delamare e la pista doi atletica Celio de Barros) potrebbe mantenere il suo nome attuale.

