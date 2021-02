Ronaldinho, morta la madre Miguelina: per mesi aveva combattuto contro il Covid

Lutto per l'ex campione del Milan (e Bracellona), Ronaldinho. La madre Doña Miguelina, è morta all'età di 71 anni. E' venuta a mancare dopo aver combattuto per mesi contro il Covid. La donna Doña Miguelina era ricoverata all'ospedale di Porto Alegre dallo scorso 21 dicembre, come aveva scritto lo stesso Ronaldinho sul suo account Twitter. Da allora l'ex calciatore non aveva più parlato pubblicamente delle condizioni di salute della madre.

Queridos amigos, minha mãe está com Covid e estamos na luta para que ela se recupere logo. Ela está no centro de tratamento intensivo, recebendo todos os cuidados. Agradeço desde já as orações, as energias positivas e o carinho de sempre. Força mãe 🙏🏾 — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) December 21, 2020

Numerosi gli attestati di cordoglio. A partire da quello del Barça, il club in cui Ronaldinho ha vissuto i suoi migliori anni di carrira: «L'FC Barcelona manda le sue più sentite condoglianze al nostro eterno idolo Ronaldinho per la perdita della madre. Riposa in pace , Doña Miguelina Elói Assis dos Santos», il messaggio twitter del club catalano.

O FC Barcelona envia os seus mais sinceros pêsames ao nosso eterno ídolo @10Ronaldinho pela perda da sua mãe. Descanse em paz, Dona Miguelina Elói Assis dos Santos. pic.twitter.com/waL6hZrWXf — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) February 21, 2021

Sentimento di vicinanza anche da parte dell'Atlético Mineiro, una delle ultime squadre in cui ha giocato Ronaldinho, del Gremio de Porto Alegre, club in cui ha esordito Ronaldinho, e del Fluminense.

